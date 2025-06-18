Появилось видео с горящим ангаром под Томском

Появилось видео с горящим ангаром в Томской области

В Томской области тушат пожар в ангаре на улице Ракетная. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

Как сообщила пресс-служба МЧС России, загорелся одноэтажный металлический ангар с пристройкой. Кровля частично обрушилась.

Пожар локализовали на 650 квадратах. Информации о пострадавших пока нет, на месте работают более 40 спасателей и 13 единиц техники.

Ранее пожар случился в подмосковном Королеве – трехкомнатная квартира загорелась на четвертом этаже дома на улице Корсакова. В результате происшествия погибли пять человек, двое из них – дети.

Огонь разгорелся на площади 30 квадратных метров. Из квартиры спасли женщину, а с соседних этажей вытащили троих детей.