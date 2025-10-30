Полыхающую иномарку во дворе дома в Чертанове сняли на видео

Легковой автомобиль Peugeot вспыхнул во дворе многоэтажного дома в московском районе Чертаново. Об этом 360.ru сообщил очевидец.

По его словам, пожар произошел, когда владелец ремонтировал свой авто.

«Сосед возился в капоте машины. Пошел дым резко, и она загорелась», — добавил он.

Автомобиль был припаркован на улице Красного Маяка. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, как пожарные тушили объятую пламенем машину.

Ранее автобус вспыхнул во время движения по трассе в Серпухове. Очевидица отметила, что сначала задымился капот, а потом от места, где находится двигатель, посыпалось что-то тлеющее. Она уточнила, что в автобусе были только кондуктор и водитель, им удалось выбраться. Они попытались потушить его до приезда спасателей, но в итоге транспорт сгорел дотла