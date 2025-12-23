Автомобиль въехал в толпу во время праздника в Нидерландах

Машина наехала на группу людей во время зимнего парада в нидерландской деревне Нюнспет в провинции Гелдерланд. Об этом сообщило издание Dutch News .

Машина въехала в толпу, наблюдавшую за процессией грузовиков, украшенных гирляндами. Парад ежегодно проходит в Нюнспете перед рождественскими праздниками.

В результате аварии пострадали девять человек, трое получили серьезные травмы. За рулем автомобиля находилась 56-летняя местная жительница. Полиция предполагает, что ДТП было непреднамеренным. Женщина-водитель тоже пострадала – она получила легкие травмы.

Ранее автомобиль Mercedes врезался в остановку в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате ДТП обошлось без пострадавших. Водителем оказался 24-летний россиянин.

После привлечения дрифтера к административной ответственности правоохранители обнаружили изменения идентификационных данных. Автомобиль лихача отправили на спецстоянку для проведения экспертизы.