Дрифтер на Mercedes въехал в остановку в Санкт-Петербурге

ДТП с участием дрифтера на Mercedes произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. К счастью, никто из пешеходов не пострадал. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства обнаружили в сети видео, на котором видно, как водитель Mercedes неоднократно направляет машину в занос. В итоге он не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, отметил телеканал «Санкт-Петербург».

Очевидцы остановили водителя, который пытался покинуть место аварии. Нарушителем оказался 24-летний уроженец Приморского края. Его привлекли к административной ответственности за невыполнение требования ПДД уступить дорогу.

В иномарке обнаружили изменения идентификационных данных, поэтому автомобиль отправили на спецстоянку для проведения экспертизы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.