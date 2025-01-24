24 января 2025 16:42 Автомобиль слетел в кювет и загорелся на юге Москвы Фото: РИА «Новости»
На участке Брестского шоссе на юге Москвы загорелась иномарка Honda Stream. Об этом сообщил источник 360.ru.
ДТП произошло рядом с поселением Кленовское в Троицком административном округе столицы. По предварительным данным, водитель японского автомобиля не справился с управлением. Машина на газобаллонном оборудовании слетела в кювет и загорелась.
Огонь распространился на площади шести квадратных метров. Источник 360.ru уточнил, что водитель успел выбраться из вспыхнувшего автомобиля и никто не пострадал.
Ранее на Юго-Восточной хорде в районе Лефортово в Москве машина влетела в столб на высокой скорости
после столкновения с другим авто. От столкновения транспортное средство разорвало на части. Автомобиль загорелся, а через несколько секунд взорвался. В результате аварии погибли два человека, еще один пострадал.
Сегодня 04:13 Келлог озвучил безвозвратные потери ВСУ в конфликте
Сегодня 04:10 Военный из Тульской области получил шесть лет за самовольное оставление части
Сегодня 04:02 Министра здравоохранения Камчатки сняли с должности после скандала с гепатитом
Сегодня 02:41 В США предрекли провал Трампа из-за его ультиматума
Сегодня 02:37 «Датчане в шоке». Трамп жестко поговорил с Данией о Гренландии
Сегодня 02:16 Скончался известный актер Владимир Фоменко Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте