Влетевшую в столб машину разорвало на части в Лефортове

Автомобиль врезался в столб и загорелся на Юго-Восточной хорде в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в спасательную службу 18 января в 16:47. На Московском скоростном диаметре в районе Лефортово машина влетела в столб на высокой скорости после столкновения с другим авто.

От столкновения транспортное средство разорвало на части. Автомобиль загорелся, а через несколько секунд взорвался. По предварительной информации, два человека погибли, еще один пострадал. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание.

Две полосы движения в сторону шоссе Энтузиастов перекрыли.

Ранее пять человек пострадали при падении машины в реку на юге столицы. В Москву-реку на Нагатинской набережной рухнул внедорожник Chevrolet Tahoe. Водителя и пассажиров достали из воды спасатели на катере. Автомобиль удалось поднять при помощи крана.