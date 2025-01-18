Аварию с двумя погибшими и взорвавшейся машиной в Лефортове сняли на видео

Кадры смертельной аварии на Юго-Восточной хорде в Москве оказались в распоряжении у 360.ru. Двое погибли, еще один человек пострадал.

ДТП произошло вечером 18 января на Московском скоростном диаметре в районе Лефортово. Врезавшийся в столб автомобиль разорвало на части, он загорелся и через несколько секунд взорвался.

Два человека погибли, еще один пострадал. Полностью охваченную пламенем машину потушили прибывшие на вызов сотрудники спасательных служб.

Ранее стало известно, что женщина погибла при падении автомобиля в Обводный канал Санкт-Петербурга. По предварительной информации, Mercedes упал в воду после удара другого авто — Škoda.