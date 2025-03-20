Автомобиль сбил девочку-подростка в Подольске. Видео с места ДТП
Источник 360.ru: автомобиль сбил девочку в Подмосковье
Девочка-подросток пострадала при наезде автомобиля в Подольске. Об этом сообщил источник 360.ru.
ДТП произошло на улице Колхозной, около 55 дома. Известно, что девочке всего 13 лет.
Судя по видео, которое прислал в редакцию очевидец, на место происшествия прибыли сразу две машины скорой помощи. Полиции на кадрах не заметно.
В каком состоянии находится пострадавшая, также неизвестно.
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