Автомобиль сбил девочку-подростка в Подольске. Видео с места ДТП

Девочка-подросток пострадала при наезде автомобиля в Подольске. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло на улице Колхозной, около 55 дома. Известно, что девочке всего 13 лет.

Судя по видео, которое прислал в редакцию очевидец, на место происшествия прибыли сразу две машины скорой помощи. Полиции на кадрах не заметно.

В каком состоянии находится пострадавшая, также неизвестно.

Ранее в среду, 19 марта, пешехода сбили у Щелковского вокзала в Москве. Мужчина пытался перебежать дорогу, но попал под колеса. Он получил тяжелые травмы.