Пешехода сбили у Щелковского автовокзала в Москве

Пешеход решил перебежать дорогу у Щелковского автовокзала, но попал под колеса автомобиля и получил тяжелые травмы. Об этом сообщил 360.ru очевидец происшествия.

«Таких бегунов очень много, и бегают они довольно часто. Я выехал со двора и занял среднюю полосу. Буквально пара секунд — рев мотора, удар и визг тормозов», — рассказал он.

По словам собеседника 360.ru, на этом перекрестке из-за светофора всегда большие паузы. С дублера выезжают такси и автобусы, а под эстакадой располагается остановка.

Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал кадры, на которых можно увидеть, что пострадавший вышел из автомобиля Renault Logan, вставшего в среднем ряду. В последний момент он заметил опасность, но отреагировать уже не успел. Сбивший его Lexus мчался по полосе для общественного транспорта на высокой скорости. Мужчину отправили в больницу с многочисленными переломами.