Автомобиль с людьми рухнул с обрыва в Дагестане

Легковой автомобиль сорвался с обрыва в Тляратинском районе в Дагестане. Пассажир и водитель погибли, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, машиной ВАЗ 21140 управлял 20-летний житель Махачкалы. Транспорт опрокинулся в обрыв высотой в три метра. В салоне еще находился 23-летний пассажир из Кизилюртовского района.

В результате аварии молодые люди не выжили. Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Египте перевернулся туристический автобус, который направлялся в Каир. В салоне ехали 43 иностранных туриста и четверо египтян. Также среди них были россияне — 21 человек. Пассажиры получили травмы от легкой до средней степени тяжести.