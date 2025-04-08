Автомобиль с людьми рухнул с обрыва в Дагестане

Легковой автомобиль сорвался с обрыва в Тляратинском районе в Дагестане. Пассажир и водитель погибли, сообщила пресс-служба регионального МВД.
По данным ведомства, машиной ВАЗ 21140 управлял 20-летний житель Махачкалы. Транспорт опрокинулся в обрыв высотой в три метра. В салоне еще находился 23-летний пассажир из Кизилюртовского района.
В результате аварии молодые люди не выжили. Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в Египте перевернулся туристический автобус, который направлялся в Каир. В салоне ехали 43 иностранных туриста и четверо египтян. Также среди них были россияне — 21 человек. Пассажиры получили травмы от легкой до средней степени тяжести.
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