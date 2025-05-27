Автомобиль Росгвардии сбил ребенка на велосипеде в Салавате

В городе Салавате республики Башкортостан служебная машина Росгвардии сбила ребенка на велосипеде. Видео появилось в распоряжении 360.ru.

Мальчик ехал по пешеходному переходу на улице Островского и не слез с велосипеда. Судя по видео, удар пришелся в заднее колесо велосипеда. После того, как ребенок упал, он смог подняться и самостоятельно перейти через дорогу.

Пострадавший объяснил, что изначально ехал тихо, но испугался звука сирен и решил ускориться.

Ранее в Мичуринске Lada Priora въехала в толпу пешеходов, за рулем сидел 35-летний сотрудник вневедомственной охраны. В момент аварии виновник находился в отпуске, Росгвардия начала служебную проверку.

Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело. Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв. Пострадавших и очевидцев допросили следователи.