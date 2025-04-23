Сбившим людей в Мичуринске авто управлял сотрудник Росгвардии

За рулем автомобиля Lada Priora, влетевшего в толпу пешеходов в Мичуринске, находился 35-летний сотрудник вневедомственной охраны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальницу пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области Марину Юрьеву.
Она добавила, что виновник аварии был в отпуске. Ведомство проводит служебную проверку.
ДТП произошло утром на Интернациональной улице. Водитель отечественного авто проигнорировал красный свет и попытался объехать пешеходов, которые переходили дорогу по зебре, но сбил четырех из них — мужчину, двух женщин и девушку. Все они получили травмы, но остались живы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв. Очевидцев и пострадавших опрашивают следователи.
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