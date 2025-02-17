Автомобиль провалился под лед в Приморье
Легковушка провалилась под лед в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
К месту происшествия выдвинулись спасатели. Информация о пострадавших уточняется.
Спасатели МЧС России напомнили жителям Приморья, что выезд на лед категорически запрещен и смертельно опасен.
В конце января автомобиль провалился под лед в Челябинской области. ЧП произошло в 25 метрах от берега. Водитель и пассажир успели эвакуироваться и не пострадали.
До этого под лед ушла машина в реке Тумнин в Хабаровском крае. Пьяный житель села Датта выехал на тонкий лед на внедорожнике и провалился на глазах у рыбаков.
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