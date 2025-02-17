Автомобиль провалился под лед в Приморье

Легковушка провалилась под лед в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

К месту происшествия выдвинулись спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

Спасатели МЧС России напомнили жителям Приморья, что выезд на лед категорически запрещен и смертельно опасен.

В конце января автомобиль провалился под лед в Челябинской области. ЧП произошло в 25 метрах от берега. Водитель и пассажир успели эвакуироваться и не пострадали.

До этого под лед ушла машина в реке Тумнин в Хабаровском крае. Пьяный житель села Датта выехал на тонкий лед на внедорожнике и провалился на глазах у рыбаков.