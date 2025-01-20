Автомобиль провалился под лед в Челябинской области

Машина «Нива» провалилась под лед на Аргазинском водохранилище, водитель и пассажир успели выбраться из авто. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Челябинской области.

ЧП произошло 18 января в 25 метрах от берега.

«Водитель и пассажир успели эвакуироваться и не пострадали», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что автомобили, а также снегоходы и мотоциклы могут выходить на лед только на ледовых переправах. В других случаях водители подвергают себя и пассажиров неоправданному риску, отметили в пресс-службе.

Ранее под лед ушла машина на реке Тумнин в Хабаровском крае. Пьяный житель села Датта Ванинского района выехал на тонкий лед на внедорожнике и на глазах у рыбаков провалился.