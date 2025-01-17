Внедорожник провалился под лед в Хабаровском крае на глазах у рыбаков

Рыбаки спасли пьяного водителя внедорожника, который провалился под лед в Хабаровском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Житель села Датта Ванинского района утром в пятницу выехал на молодой лед реки Тумнин на своем автомобиле.

Очевидцы отметили, что машина ушла под воду, а водитель выбрался из салона. Из-за холодной воды у него начало сводить ноги и руки, поэтому ему не удалось самостоятельно вылезти из воды. Рыбаки, у которых с собой были стропы и надувной круг, помогли лихачу. Оказалось, что он находился в нетрезвом состоянии.

Врачи забрали спасенного мужчину в больницу. Внедорожник пока не подняли.

Ранее в Сургуте под лед провалились двое четвероклассников. Одного мальчика спасли свидетели, а второго унесло течением. Дети проигнорировали запрещающую табличку.