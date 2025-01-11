Автомобиль провалился под лед в Бурятии

МЧС: в Бурятии машина ушла под лед в дельте Селенги

Фото: Пресс-служба МЧС

Автомобиль провалился в дельте Селенги, в местности Кокуй в Бурятии. Люди не пострадали, сообщила пресс-служба МЧС.

«Глубина в месте провала — 70 сантиметров. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметили в ведомстве.

Спасатели доставили на берег двух мужчин, медпомощь им не потребовалась. В МЧС предупредили, что не следует выезжать на лед Байкала и его притоков вне специально организованных переправ.

В январе на Байкале под лед провалились двое мужчин, которые занимались конькобежным спортом. ЧП произошло в проливе Ольхонские Ворота, в 400 метрах от берега. Спасти удалось только одного пострадавшего, его доставили на базу поисково-спасательного отряда в поселке Сахюрта. Состояние спортсмена оценили как средней тяжести.

Ранее мужчина провалился под лед Финского залива, сообщила газета «Петербургский дневник». Очевидцы вызвали экстренные службы, но спасти его не удалось.

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