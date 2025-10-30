Автомобиль пробил витрину кафе в Новых Ватутинках

Автомобиль въехал в стеклянную стену кафе «Братья Караваевы» в торговом центре «Лайнер» в Новых Ватутинках. Об этом сообщил 360.ru очевидец происшествия.

По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел около двух часов назад — водитель перепутал педали и на полной скорости врезался в здание.

К счастью, никто из посетителей и прохожих не пострадал. Повреждения получили остекление торгового центра и бампер автомобиля.

На днях в Дмитровском районе на севере Москвы автомобиль «Жигули» влетел в автобусную остановку. По предварительной информации, пострадали двое мужчин, которые стояли в этот момент на остановке.