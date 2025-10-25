«Жигули» протаранили автобусную остановку на севере Москвы

В Дмитровском районе на севере Москвы днем 25 октября автомобиль «Жигули» влетел в автобусную остановку. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на Карельском бульваре. По предварительной информации, пострадали двое мужчин, которые стояли на остановке.

По словам очевидца случившегося, за рулем «Жигулей» находился молодой парень, который перед аварией ехал слишком быстро и в итоге не справился с управлением.

«Ожидавших транспорт мужчин буквально сшибло с ног и отбросило на спину. Однако они поднялись сами и на предложение вызвать скорую помощь ответили отказом», — сказал собеседник 360.ru.

