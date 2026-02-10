Загоревшийся в центре Москвы дом сняли на видео

Московские спасатели продолжили тушение горящего дома на Пресненском Валу в центре города. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

На них видно, что из здания валит густой дым, охвативший весь подъезд. Спасатели подняли пожарные лестницы к балконам квартир для эвакуации жильцов. Также на месте продолжают работать бригады скорой помощи.

По данным пресс-службы МЧС, пламя разгорелось на площади в 200 квадратных метров и распространилось с первого по восьмой этаж. В ведомстве подчеркнули, что спасатели бросили все силы для эвакуации жильцов и остановки распространения огня.

В одной из охваченных пламенем квартир специалисты обнаружили пожилого маломобильного мужчину. Его срочно эвакуировали на улицу.

По данным источника 360.ru, всего из здания вывели 37 человек. Трем детям и пяти взрослым, включая одного спасателя, потребовалась медицинская помощь. Открытое горение полностью ликвидировали.

Пожар в доме на Пресненском Валу произошел вечером во вторник, 10 февраля. По неподтвержденным данным, очаг возгорания находился в комнате консьержа. Пламя быстро распространилось по всему подъезду и охватило значительную площадь.