Пожар в доме на Пресненском Валу повредил подъезд, лифт и квартиры

Источник 360.ru: пожар в доме на Пресненском Валу повредил более 400 кв. м

Общая площадь поврежденных пламенем помещений в доме на Пресненском Валу в центре Москвы превысила 400 квадратных метров. Об этом 360.ru сообщил источник.

Он пояснил, что сильно пострадала комната консьержа, где, предположительно, находился очаг возгорания, кабина лифта и его шахта, отделка квартир на шестом и восьмом этажах, а также помещение подъезда и чердака. В общей сложности — более 400 квадратных метров.

Источник добавил, что также выросло число пострадавших. Медицинская помощь понадобилась девяти людям, среди них трое детей и один спасатель. Всего из горящего дома эвакуировали 37 человек.

В пресс-службе московского Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности заявили, что жильцов пострадавшего дома временно разместили в автобусах. Ликвидацию последствий пожара еще не завершили.

Столичная прокуратура начала доследственную проверку.

Пожар в доме на Пресненском Валу произошел во вторник, 10 февраля. Прибывшие на место бригады спасателей эвакуировали людей по пожарным лестницам прямо с балконов. Среди спасенных оказался маломобильный пожилой москвич, в квартиру которого проникло пламя.