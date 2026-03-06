Автомобиль ДПС сбил женщину с ребенком в Ленинградской области

Сотрудники ДПС в Ленинградской области превысили скорость, не включив при этом мигалку и сирену, и сбили на трассе женщину и ребенка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

На кадрах с видеорегистратора, которые предоставил каналу очевидец, можно заметить, что инспекторы обгоняли грузовик и не заметили, что по пешеходному переходу кто-то идет. Они выбежали из машины, не включив аварийные сигналы, и оттащили пострадавшего ребенка к обочине.

По словам того же очевидца, сбитая женщина была пьяна, но переходила дорогу по «зебре». Министерство внутренних дел проводит собственную проверку.

Ранее в Воронежской области перед судом предстали бывшие сотрудники Госавтоинспекции, которых обвинили в получении взяток от местных предпринимателей.