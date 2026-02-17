У воронежских экс-гаишников арестовали имущество на 6 миллионов рублей за взятки

В Воронеже бывшие гаишники предстали перед судом. Их обвиняют в получении взяток от представителей коммерческой организации, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

С октября 2022 по декабрь 2024 года полицейские систематически получали деньги от компании, которая занималась оформлением ДТП. За это они делились информацией о происшествиях в Лискинском районе Воронежской области и не вызывали экипажи ДПС на места аварий.

«Следователь СК наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше шести миллионов рублей», — отметили в СК.

В ведомстве уточнили, что полную доказательную базу уже собрали. В нее вошли показания свидетелей, протоколы и другие материалы дела.

