Автобус задавил насмерть 5 детей и 6 взрослых у ворот школы в Китае

Потерявший управление автобус насмерть задавил 11 человек у ворот школы в городе Тайань на востоке Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР .

Смертельная авария произошла утром 3 сентября в уезде Дунпин. Рейсовый школьный автобус неожиданно наехал на идущих по обочине людей.

Различные травмы получили 13 человек. Жертвами ДТП стали пятеро детей и шестеро взрослых. Водителя задержали, эксперты установят причины случившегося.

Накануне массовая авария с участием автобуса произошла в Кирове. ЛИАЗ на скорости съехал с дороги и протаранил 10 легковушек. Пострадали три человека — водитель и два пассажира.

До этого рейсовый автобус и фура столкнулись в Москве. Один человек погиб, пятеро получили травмы. Одного раненого эвакуировали с места аварии на вертолете. Прокуратура проконтролирует установление причин ДТП.