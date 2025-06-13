Автобус врезался в КамАЗ под Подольском

Пассажирский автобус влетел в КамАЗ под Подольском. Об этом 360.ru сообщил источник.

Из-за аварии движение на трассе перекрыли. К месту ЧП приехали спецслужбы. По словам очевидцев, есть пострадавшие, их забирают машины скорой помощи.

«Там просто кошмар, три дорожные реанимации, пожарка. Точно не знаю ситуацию, но говорят, что автобус влетел в зад КамАЗа, у автобуса весь перед разбит. Водитель автобуса вроде как не выжил. Зрелище не для слабонервных. Отбойники снимали, чтобы скорые развернулись», — сообщил 360.ru очевидец.

Подробности происшествия выясняются. Официальная информация пока не поступала.

Ранее автомобиль Mercedes врезался в КамАЗ коммунальной службы в Строгино, из легковушки погибли два человека. Один человек получил травмы, пострадавшего отвезли в Боткинскую больницу. Еще один пострадавший отказался от госпитализации. Авария произошла в Северо-Западном тоннеле. Прибывшие экстренные службы перекрыли две полосы из трех.