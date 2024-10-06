Российский турист скончался на пляже в Турции

Gerçek Alanya: на пляже в Аланье скончался 55-летний турист из России

Турист из России скончался на турецком курорте Аланья. О происшествии сообщило местное издание Gerçek Alanya .

«Гражданину России Сергею Перепелице (55 лет) стало плохо, когда он загорал в шезлонге у моря», — сообщило издание.

Отель находился в районе Окурджалар. Мужчина почувствовал недомогание, скорая помощь прибыла по вызову и госпитализировала его. Однако турист умер в больнице. Тело направили на судмедэкспертизу.

В начале сентября полиция Таиланда нашла тело россиянина в южном районе туристического острова Пхукета. На трупе не было одежды, а на коже оказались следы пыток.