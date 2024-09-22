Девять россиян пострадали при аварии автобуса в Турции

В турецкой провинции Невшехир перевернулся туристический автобус, следовавший из Каппадокии в Анталью. Пострадали 18 человек, в том числе девять россиян, сообщили в посольстве России в Турции.
Среди пострадавших — 15 туристов. По информации турецких властей, россияне получили легкие травмы. После оказания первой помощи туристов отпустили из больницы, госпитализация никому не потребовалась.
В середине сентября более 20 российских туристов пострадали в ДТП в Египте. Туристический автобус следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир, в салоне находились 43 иностранных туриста.
Туристы купили экскурсию у уличного агентства, а не у официального оператора, поэтому этот случай могут признать не страховым.
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