Девять россиян пострадали при аварии автобуса в Турции

Посольство РФ: в Турции перевернулся автобус, пострадали 18 человек

В турецкой провинции Невшехир перевернулся туристический автобус, следовавший из Каппадокии в Анталью. Пострадали 18 человек, в том числе девять россиян, сообщили в посольстве России в Турции.

Среди пострадавших — 15 туристов. По информации турецких властей, россияне получили легкие травмы. После оказания первой помощи туристов отпустили из больницы, госпитализация никому не потребовалась.

В середине сентября более 20 российских туристов пострадали в ДТП в Египте. Туристический автобус следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир, в салоне находились 43 иностранных туриста.

Туристы купили экскурсию у уличного агентства, а не у официального оператора, поэтому этот случай могут признать не страховым.