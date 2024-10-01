СК организовал проверку после того, как в Иркутске опрокинулся автобус

Автобус с пассажирами опрокинулся в Иркутске. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ДТП. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Как сообщили в соцсетях, ДТП произошло на улице Баумана. Предположительно, водителю стало плохо за рулем. Один из пассажиров попытался перехватить управление, но не справился, и автобус завалился на левый бок.

Следователи проводят проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После этого они примут процессуальное решение.

Прокуратура также взяла дело на контроль и при необходимости пообещала принять меры.

Накануне в аварию попал автобус с футболистами молодежного состава воронежской команды «Факел». Он столкнулся с самосвалом на трассе в Тульской области. Водитель грузовика погиб, в автобусе все остались живы.