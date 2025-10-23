Автобус перевернулся на трассе в Красноярском крае, пострадали семь человек

Автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся по пути из поселка городского типа Шушенское в село Каптырево в Красноярском крае, пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Среди получивших травмы есть дети. Причины, по которым водитель не справился с управлением, устанавливаются. По словам полицейских, на дорогах края начала образовываться гололедица.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании.

В распоряжении 360.ru оказались кадры из автобуса.

Ранее другой автобус — с 48 пассажирами — опрокинулся в Амурской области. Изначально появлялась информация о двух погибших, но позднее ее не подтвердили.