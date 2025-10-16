Автобус с 48-ю пассажирами опрокинулся в Амурской области, два человека погибли

В Амурской области произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом, два человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области.

ЧП произошло в Свободненском районе, где автобус с 48-ю пассажирами опрокинулся на дороге. На место происшествия незамедлительно выехал начальник областной Госавтоинспекции.

В районе ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативной группы. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Полицейские проводят необходимые мероприятия. Они выясняют причины опрокидывания транспортного средства.

