Автобус перевернулся на трассе в Иране. Погибли 13 человек

Автобус перевернулся на трассе в провинции Керман на юго-востоке Ирана. Жертвами аварии стали 13 человек, еще 38 получили травмы, сообщило агентство IRNA.
По данным чрезвычайной службы Кермана, информация об аварии на трассе Керман–Равар поступила 30 марта, в 17:23 по местному времени. В автобусе на момент ДТП ехали 48 пассажиров.
В результате аварии погибли 13 человек и около 38 пострадали. Губернатор провинции Керман Мохаммад Али Талеби приказал мобилизовать все силы для помощи пострадавшим. В настоящее время спасательные работы на месте ЧП продолжаются. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
Двухэтажный автобус врезался в ограждение и рухнул с холма в Таиланде. В результате аварии погибли 18 человек. Еще 32 пострадавших доставили с травмами в больницу.
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