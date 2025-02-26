В Таиланде туристический автобус свалился с холма. Погибли 19 человек

Bangkok Post: 19 человек погибли и 30 пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

Двухэтажный автобус врезался в ограждение и рухнул с холма в провинции Буенг Кан в Таиланде, погибли 18 человек, 32 пострадали. Об этом сообщило местное издание Bangkok Post .

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Участок трассы, по которому он ехал, считают опасным — здесь дорога идет под уклон и очень извилистая. Практически каждый день на ней происходят аварии, зачастую с летальным исходом.

Информации о травмах или гибели российских туристов в этом происшествии не поступало.

В январе более 20 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в турецком Измире. Машина, ехавшая на фестиваль, перевернулась на скользкой от дождя дороге. Российских туристов среди попавших в аварию не было.