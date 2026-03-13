Автобус насмерть сбил женщину в Новой Москве

Утром 13 марта женщина погибла под колесами автобуса в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ЧП произошло в районе дома № 14 по улице Космонавтов на трассе Воскресенское — Каракашево — Щербинка.

Водитель автобуса наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась от полученных травм.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются.

