Страшное ДТП унесло жизни пяти человек в Башкирии

ГИБДД: в Башкирии в ДТП погибли пять человек, двое пострадали

В Башкирии в аварии с Lada и Hyundai погибли пять человек и еще двое пострадали. Об этом в Max сообщил инспектор регионального ГИБДД Владимир Севастьянов.

«От сильного удара водитель Lada и двое пассажиров, а также водитель Hyundai и пассажир погибли на месте. Еще двоих участников аварии с травмами доставили в медицинское учреждение», — написал он.

ДТП произошло на 72-м километре автомобильной дороги Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе.

Севастьянов отметил, что лично выехал в Караидельский район для выяснения всех обстоятельств произошедшего и координации ГИБДД работы на месте аварии.

