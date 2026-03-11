Ребенок и взрослый пострадали в массовой аварии в Новой Москве

Источник 360.ru: ДТП с 4 машинами произошло во Внукове, пострадал ребенок

Утром 11 марта массовая авария с участием четырех автомобилей произошла в Новой Москве, пострадали два человека, один из них ребенок. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось в Пилотируемом проезде. По предварительной информации, после столкновения водителя зажало в салоне, на место прибыли спасатели.

«Прибыла скорая помощь, занимаются работой. Водитель пострадал, удар пришелся в его сторону. Там были еще семилетний ребенок и двое взрослых. Сейчас оказывают водителю помощь и извлекают из машины», — рассказал о ситуации очевидец.

Дептранс Москвы в телеграм-канале подтвердила факт аварии и предупредила о затруднении проезда на участке.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — заявили в пресс-службе.

Ранее в аварии на башкирской трассе погибли пять человек.