Автобус и грузовик столкнулись под Челябинском, 14 человек пострадали

На трассе в Челябинской области столкнулись автобус и грузовик, пострадали 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Авария произошла на третьем километре автодороги регионального значения Коркино — Первомайский. В автобусе находились 16 человек. На место отправили спасателей.

Ранее авария случилась на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил. Водитель грузовика Sitrak, перевозивший пропан, не справился с управлением при совершении маневра. В итоге машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Во время происшествия никто не пострадал. Для устранения последствий ДТП привлекли тяжелую эвакуационную технику.