Грузовик марки Sitrak, перевозивший пропан, попал в дорожно-транспортное происшествие на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Водитель автомобиля, 52-летний мужчина, потерял контроль над автомобилем при совершении маневра, в результате чего машина съехала в кювет и столкнулась с деревом, сообщила «Россия 24».
Согласно информации от ГИБДД, инцидент произошел без жертв и пострадавших, угроза взрыва газа отсутствует. Инцидент контролируется соответствующими службами, для устранения последствий аварии привлечена тяжелая эвакуационная техника, написал «Взгляд».
Водитель транспортного средства, следовавший из ХМАО-Югра в Екатеринбург, остался невредимым.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте