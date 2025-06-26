Авария с участием мотоцикла и легковушек произошла в Бирюлево

ДТП с участием мотоцикла и легковых автомобилей случилось на Михневской улице в Бирюлево в Москве. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.

По данным источника, на месте ЧП скопилось много людей. На кадрах видно машину скорой помощи, полицейских и спасателей.

Ранее массовая авария случилась в Москве на 1-й Тверской-Ямской улице. Видео с места событий тоже оказалось в распоряжении 360.ru. Движение в районе ДТП перекрыли, поэтому образовалась гигантская пробка.

Как сообщили в Госавтоинспекции столицы, столкнулись четыре автомобиля. По предварительной информации, машины получили механические повреждения. В результате ЧП никто не пострадал.