Авария с участием иномарки и ремонтной машины произошла на юго-западе Москвы

Авария с участием машины ремонтных служб случилась в Москве на улице Лупянова. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в ДТП попал автомобиль марки Mercedes и машина ремонтных служб. Водителя последней увезли на скорой.

Ранее массовая авария случилась на МКАД в Москве. Несколько машин столкнулись. Среди них два грузовых — Atlant и Hyundai и легковушка — KIA. В результате ДТП Atlant перевернулся.

По данным источника 360.ru, пострадал один человек. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Из-за аварии перекрывали шесть полос движения.

В тот же день произошла еще одна авария. Грузовики Volvo, «Газель», легковые машины Kia и BMW столкнулись на шестом километре трассы М-7 в Богородском городском округе.