Массовая авария нарушила движение по МКАД
Источник 360.ru: на МКАД произошло крупное ДТП
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
Предварительно, в ДТП попали три автомобиля, притом два из них грузовых — Atlant и Hyundai. Последний участник — легковая KIA.
В результате аварии Atlant перевернулся. Источник редакции сообщил об одном пострадавшем. ДТП произошло в районе 37 километра МКАД, неподалеку от съезда № 38.
На место уже прибыли оперативные службы российской столицы. Движения по внутренней стороне практически нет, шесть полос полиция перекрыла.
Ранее в районе Электроуглей также произошла массовая авария. Столкнулись два грузовика и две легковые машины.