Массовая авария нарушила движение по МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Предварительно, в ДТП попали три автомобиля, притом два из них грузовых — Atlant и Hyundai. Последний участник — легковая KIA.

В результате аварии Atlant перевернулся. Источник редакции сообщил об одном пострадавшем. ДТП произошло в районе 37 километра МКАД, неподалеку от съезда № 38.

На место уже прибыли оперативные службы российской столицы. Движения по внутренней стороне практически нет, шесть полос полиция перекрыла.

Ранее в районе Электроуглей также произошла массовая авария. Столкнулись два грузовика и две легковые машины.