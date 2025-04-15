Два грузовика и две легковых машины столкнулись в районе Электроуглей

Грузовики Volvo и «Газель», а также легковые автомобили Kia и BMW столкнулись на шестом километре трассы М-7 в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.
По предварительным данным, виновником ДТП станет водитель седельного тягача, который зацепил попутную «Газель». После этого бортовой фургон и откинуло на две иномарки. Пострадавших нет. Водителям рекомендовали выбирать маршруты объезда.
Ранее в Томской области попал в аварию тягач с полуприцепом, перевозивший свиней. Сам водитель выжил и выбрался из кабины с помощью очевидцев. Животным повезло меньше — некоторые из них переломали ноги, им потребовалась помощь ветеринаров, некоторые в панике разбежались по окрестностям.
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