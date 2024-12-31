Авария с двумя автобусами произошла на севере Москвы

Днем 31 декабря на севере Москвы столкнулись два автобуса. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Авария произошла около 12.30 в районе Западное Дегунино на Ижорской улице, неподалеку от дома № 6.

Врезались автобусы 270 и 673-го маршрутов, которые принадлежат коммерческому перевозчику ООО «Трансавтолиз». Обошлось без пострадавших. Подробности ДТП теперь устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее на востоке столицы случилась авария с такси, в которой пострадали трое детей. Семилетний ребенок, находившийся в одной из машин, получил ушиб головы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что москвичам стоит быть внимательнее на дорогах 1 и 2 января 2025 года. В столице ожидается гололед.