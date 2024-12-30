«Произойдет волшебство». Какой будет погода в Москве в новогоднюю ночь

Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве наступят небольшие морозы и выпадет снег. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в российской столице держится плюсовая температура. Завтрашний день, 31 декабря, тоже будет непривычно теплым для зимы, однако вечером погода начнет меняться.

«Все-таки в новогоднюю ночь чудеса происходят, и действительно произойдет небольшое волшебство. <…> Вечером 31 декабря начнется понижение температуры. И именно в новогоднюю ночь она понизится в Москве от -2 до -4, по области — от -1 до -6 градусов», — рассказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что днем 31 декабря в столице начнет идти снег. А 1 и 2 января в Москве ожидается гололед и порывистый ветер. После 3 января морозы усилятся до -9 градусов, а к Рождеству — до -11.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ждет Москву сразу после 7 января. Ожидается похолодание до -20 градусов.