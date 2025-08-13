Аттракцион «Кракен» в Москве завис вместе с людьми

Появилось видео с аттракционом «Кракен» в Москве после поломки

Аттракцион «Кракен» в московском парке «Сказка» завис вместе с людьми. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ЧП.

На кадрах можно увидеть, что оператор просто нажимала две кнопки одновременно и не понимала, что делать. Затем девушка принялась кому-то звонить.

Telegram-канал Baza отметил, что «Кракен» остановился сразу после первого оборота. Персонал парка никак не помог посетителям эвакуироваться, а оператор пыталась перезапустить аттракцион нажатием кнопок включения и выключения.

Деньги за аттракцион отдыхающим вернули после обращения в администрацию «Сказки», а «Кракен» после первой поломки сразу сломался снова.

В январе посетители аттракциона в «Острове мечты» в Москве более 15 минут провисели вниз головой. В июне прошлого года в парке случалось такое же ЧП, когда дети застряли на аттракционе над землей и провели там около 40 минут.