Дети зависли на аттракционе в Москве

Источник 360.ru: дети зависли на аттракционе в парке «Остров мечты» в Москве

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Дети, отдыхавшие на аттракционе в московском парке «Остров мечты», зависли над землей. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП случилось в Южном административном округе по адресу: проспект Андропова, 1. В экстренные службы в 16:56 обратился местный житель, мать которого находилась на аттракционе вместе с семилетним внуком. На тот момент они уже 40 минут как застряли там, их не выпускали. Чуть позже проблему решили, и люди покинули аттракцион.

В 2023 году шесть человек — пятеро взрослых и ребенок — зависли на аттракционе в Ставрополе. Спасателям пришлось эвакуировать их. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Несколько лет назад 360.ru публиковал подборку самых жутких поломок аттракционов в мире.

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