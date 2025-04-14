Ангар загорелся в приморском районе Петербурга

МЧС: в Петербурге вспыхнул крупный пожар в ангаре

Пожар произошел в ангаре в приморском районе Петербурга. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что от здания поднимаются клубы черного дыма и языки пламени.

Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе МЧС по городу.

«На улице Маршала Новикова, 36 петербургские спасатели тушат ангар размером 30×100 метров и высотой 15 метров», — отметили в ведомстве.

Площадь пожара составляет 500 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала. МЧС направило на место ЧП три единицы техники и 15 специалистов, а также передвижную лабораторию для отбора проб воздуха и контроля концентрации вредных веществ.

Петербургская прокуратура проконтролирует ход и результаты проверки, которую проводит ОНДПР Приморского района управления ГУ МЧС.

Ранее спасатели ликвидировали возгорание на электроподстанции в районе ТК «Мармелад» в Оренбурге. В результате ЧП никто не пострадал, площадь пожара составила 10 «квадратов».