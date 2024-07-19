Кровля рухнула у горящего ангара в Талдоме. Есть пострадавший
Пожар в ангаре с машинным маслом в Талдоме локализовали на 4200 кв. м
В горящем ангаре с машинным маслом в Талдоме рухнула кровля на двух тысячах «квадратов». Известно об одном пострадавшем, заявили в МЧС.
По данным ведомства, возгорание удалось локализовать на 4200 квадратных метрах. При пожаре пострадал один мужчина.
Его доставили в больницу, уточнили в ведомстве. Точных данных о состоянии пострадавшего в пресс-службе не привели.
Ранее в МЧС сообщали, что возгорание в Талдоме возникло в цельнометаллическом ангаре. Изначально было известно, что огонь успел распространиться на 1200 квадратных метрах.
«В нем хранится машинное масло», — сообщили спасатели.
На месте происшествия работают 30 специалистов и шесть единиц техники.