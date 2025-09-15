На стадионе школы № 38 в Орске обрушился грунт

Прокуратура начала проверку после обвала грунта на футбольном стадионе в одной из школ Орска. Подробности ЧП 360.ru раскрыла директор средней общеобразовательной школы № 38 Галина Холодова.

Спортивная площадка с футбольным полем и беговыми дорожками находится примерно в 600 метрах от школы, пояснила директор. Обрушение произошло во второй половине дня. Провал в грунте заметил охранник, который делал обход территории. У места ЧП сразу же выставили охрану.

Оказалось, что под спортивной площадкой находится подземный паркинг.

«У нас под спортивной площадкой — стоянка. Хозяин, получив разрешение от администрации города, построил ее в 2006 или 2007 году», — пояснила Холодова.

С владельцем парковки сразу же связались. Он объяснил, что рабочие вели работы и задели домкратом плиту.

« Она рассыпалась вот как стеклышко, наверное, в точку какую-то попали. <… > Сразу начали восстановительные работы, никто не пострадал. На поле в футбол мы не играем уже, только бегали по дорожкам. Теперь мы закрыли спортивную площадку до восстановительных работ», — добавила директор.

Детей не выведут заниматься на поле, пока не будет получено техническое разрешение о том, что находиться там безопасно.

