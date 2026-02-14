Ан-72 выкатился за пределы полосы в аэропорту Диксон
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Диксон в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Воздушное судно Ан-72 авиакомпании «А247» выполняло нерегулярный чартерный рейс из Игарки в Диксон.
«На борту самолета находились 52 пассажира и члены экипажа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — заявили в ведомстве.
Норильская транспортная прокуратура проверит, как перевозчик и причастные службы соблюдали законодательство о безопасности полетов.
Накануне самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот» выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту Казани.
