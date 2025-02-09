Американцев предупредили о 9-балльном землетрясении и цунами

На территории США в скором времени может произойти землетрясение в 9 баллов, а на тихоокеанское побережье обрушится 30-метровое цунами. Об этом сообщила газета Daily Mail .

По информации ученых из Колумбийского университета, вдоль 970-километрового разлома между Канадой и Калифорнией есть четыре сегмента, где зафиксировали риск землетрясений.

Движение тектонических плит также может спровоцировать цунами, которое обрушится на тихоокеанское побережье США. Есть вероятность, что стихия будет бушевать на побережье от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии.

Ранее подземные толчки засекли в Карибском бассейне. Магнитуда землетрясения составила восемь баллов. За день до этого сейсмическую активность зафиксировали на греческих островах Санторини и Аморгос. С 26 января по 4 февраля в этом районе произошло более семи тысяч землетрясений.