В Карибском бассейне произошло землетрясение магнитудой 8 баллов

Мощное землетрясение произошло в Карибском бассейне. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

По информации телеканала, магнитуда землетрясения составила восемь баллов.

«Центр предупреждения о цунами объявил тревогу по всему побережью Карибского моря", — отметили авторы статьи.

Несколькими днями ранее в Сети распространилась информация, что сейсмическая активность может затронуть Черноморское побережье. Предположительно, мощность землетрясения может быть магнитудой до восьми баллов.

В районе островов Санторини и Аморгос в Эгейском море зафиксировали более 7700 землетрясений за 10 дней с 26 января по 4 февраля 2025 года. Магнитуда самого сильного из них составила 5,1 балла.